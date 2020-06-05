Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Росгвардии inkazan.ru прокомментировали вызов наряда полиции в одну из школ Казани, где выпускники расписывали асфальт мелками. Как выяснилось, местный охранник нажал на тревожную кнопку, после того как ему не удалось выгнать детей с территории. Росгвардецы приехав определили, что никакой угрозы безопасности учреждения не было и уехали, предупредив администрацию школы, что вызов подразделения в подобной ситуации недопустим.

Башкирия

Адвокат изнасилованной коллегами девушки-дознавателя из Уфы заявила, что они недовольны решением суда и будут обжаловать его в высшей инстанции. Как пишет mkset.ru , ранее трём фигурантам дела вынесли обвинительный приговор — до 7 лет тюрьмы. Однако Верховный суд Башкирии на апелляционном заседании 3 июня оправдал двух подсудимых, а третьему сократил срок тюрьмы до четырёх лет.

Нижегородская область

Жительницу Кстова оштрафовали на 10 тысяч рублей за пикет возле местной администрации против установки камер в салонах красоты, пишет newsnn.ru . Женщина не получила разрешение на проведение мероприятия, в котором участвовали четыре человека.

Удмуртия

В Ижевске 5-летнего ребёнка похитили на улице на глазах у матери, пишет udm-info.ru . Женщина с дочерью переходили дорогу, когда к ним подъехал автомобиль и из него вышел мужчина. Он забрал ребёнка и скрылся. Злоумышленником может оказаться отец девочки.

Ростовская область

В Ростовской области прокуратура проверяет мать найденного мёртвым 17-летнего парня на «исполнение родительских обязанностей», пишет rostovgazeta.ru . Несовершеннолетний ушёл из дома 29 мая, а через два дня поисков соседи обнаружили его тело в районе гаражного кооператива.

Приморье

amur-tiger.ru

Специалисты центра «Амурский тигр» рассказали как живёт тигрёнок, спасенный в мае этого года в Приморье, пишет vostokmedia.com . Хищницу поймали после сообщения местных жителей, что зверь постоянно появляется в местах проживания людей и спит на дороге. Она уже вернулась в норму, старается избегать людей и самостоятельно ловит себе на обед кроликов.

Омская область

Журналисты gorod55.ru попросили голосовой помощник Алису нарисовать Омск, мэра города и омский менталитет. И если картина Омска вышли достаточно реалистичными, то местный менталитет искусственный интеллект изобразил в стиле экспрессионизма.

Оренбургская область

Сын экс-губернатора Оренбургской области в 2019 году объявил себя банкротом, после чего вскрылись некоторые детали его рабочей деятельности. Так, журналисты издания 56orb.ru выяснили, что на должности заместителя гендиректора местного завода он получал зарплату в 6,6 раз выше, чем его непосредственный начальник.

Карелия

В центре Петрозаводска произошло массовое ДТП. Как сообщает karelinform.ru , очевидцы засняли, как на мокрой дороге столкнулись сразу три автомобиля. Двое участников аварии пострадали.

Тюменская область

В Тюмени судебные приставы выселили местного жителя из комнаты, в которой он проживал много лет. Теперь он живёт на матрасе в подъезде. Журналисты издания nashgorod.ru поговорили с мужчиной и выяснилось, что он также остался без паспорта и телефона.

Хабаровский край

В Хабаровском крае «уплывают» налоги за добытое золото. Как сообщает transsibinfo.com , на территории региона добычей золота занимаются 25 предприятий, два добывают олово и одно — платину. В этом году добыча золота выросла на 11,8 процента, олова на 18,6 процента. Однако, налоговые поступления в бюджет увеличились лишь на 2,3 процента. Отмечается, что большинство предприятий зарегистрировано в оффшорных зонах.

Ставропольский край

В Ставрополе машины проваливаются под землю, пишет newstracker.ru . Автовладельцам, чьи машины пострадали из-за провала грунта в результате ливней, возместят убытки, сообщил врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов.

Челябинская область

Челябинца, надевшего женские сапоги и форменный китель, уволили с работы, сообщает kursdela.biz . Мужчина в сапогах на высоком каблуке и форме сотрудника РЖД пришел в магазин, где у него завязалась словесная перепалка с охранниками. Один из них ударил посетителя. Примечательно, что в итоге под арест попал пострадавший. По статье о мелком хулиганстве ему дали двое суток лишения свободы.

ХМАО

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ХМАО могут уволить полицейских, которые не надели защитные маски во время допроса, сообщает muksun.fm . На правоохранителей пожаловалась жительница Нижневартовска. По словам начальника управления МВД, сотрудники полиции, которые нарушают меры предосторожности, будут жестко наказываться.

Волгоградская область

В Волгоградской области контрабандисты пытались провезти львенка в посылочной коробке, сообщает novostivolgograda.ru . Автобус со злоумышленниками направлялся в Махачкалу. Обнаруженное животное было в ослабленном состоянии, позже у него выявили двухстороннюю пневмонию. Сейчас львенок находится в Забайкальском цирке династии Довгалюк.

Свердловская область

Отец Сергий, который основал Среднеуральский женский монастырь, снял видео с проклятиями в адрес сторонников самоизоляции. Как пишет tagilcity.ru , уральский региональный центр судебной экспертизы проверил видео священнослужителя и обнаружил там разжигание ненависти и вражды. Кадры направили в прокуратуру. Поступки священнослужителя также рассмотрят на епархиальном суде.

Ленинградская область

В Ленинградской области семьям с детьми выдавали просроченные продуктовые наборы. Как сообщает newia.ru , в наборе, который семья получила в детском саду, была консервированная сайра, однако этикетка была наклеена поверх старой. Срок годности продукта закончился два месяца назад. Администрации Кронштадта инициировала проверку.

Хакасия

В Хакасии пекари и гробовщики наворовали электроэнергии на 48,3 миллиона рублей. Как сообщает newkhakasiya.online , наибольший объем украденных киловатт-часов приходится на предприятия малого и среднего бизнеса. Например, индивидуальный предприниматель из Черногорска напек хлеба, «мимо» счетчика, на 2,2 миллиона рублей, а его коллега по бизнесу из Пригорска — на 2,4 миллиона. Владелец салона ритуальных услуг сэкономил на электричестве 3,1 миллиона рублей.

Томская область