Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Росгвардии inkazan.ru прокомментировали вызов наряда полиции в одну из школ Казани, где выпускники расписывали асфальт мелками. Как выяснилось, местный охранник нажал на тревожную кнопку, после того как ему не удалось выгнать детей с территории. Росгвардецы приехав определили, что никакой угрозы безопасности учреждения не было и уехали, предупредив администрацию школы, что вызов подразделения в подобной ситуации недопустим.
Башкирия
Адвокат изнасилованной коллегами девушки-дознавателя из Уфы заявила, что они недовольны решением суда и будут обжаловать его в высшей инстанции. Как пишет mkset.ru, ранее трём фигурантам дела вынесли обвинительный приговор — до 7 лет тюрьмы. Однако Верховный суд Башкирии на апелляционном заседании 3 июня оправдал двух подсудимых, а третьему сократил срок тюрьмы до четырёх лет.
Нижегородская область
Жительницу Кстова оштрафовали на 10 тысяч рублей за пикет возле местной администрации против установки камер в салонах красоты, пишет newsnn.ru. Женщина не получила разрешение на проведение мероприятия, в котором участвовали четыре человека.
Удмуртия
В Ижевске 5-летнего ребёнка похитили на улице на глазах у матери, пишет udm-info.ru. Женщина с дочерью переходили дорогу, когда к ним подъехал автомобиль и из него вышел мужчина. Он забрал ребёнка и скрылся. Злоумышленником может оказаться отец девочки.
Ростовская область
В Ростовской области прокуратура проверяет мать найденного мёртвым 17-летнего парня на «исполнение родительских обязанностей», пишет rostovgazeta.ru. Несовершеннолетний ушёл из дома 29 мая, а через два дня поисков соседи обнаружили его тело в районе гаражного кооператива.
Приморье
amur-tiger.ru
Специалисты центра «Амурский тигр» рассказали как живёт тигрёнок, спасенный в мае этого года в Приморье, пишет vostokmedia.com. Хищницу поймали после сообщения местных жителей, что зверь постоянно появляется в местах проживания людей и спит на дороге. Она уже вернулась в норму, старается избегать людей и самостоятельно ловит себе на обед кроликов.
Омская область
Журналисты gorod55.ru попросили голосовой помощник Алису нарисовать Омск, мэра города и омский менталитет. И если картина Омска вышли достаточно реалистичными, то местный менталитет искусственный интеллект изобразил в стиле экспрессионизма.
Оренбургская область
Сын экс-губернатора Оренбургской области в 2019 году объявил себя банкротом, после чего вскрылись некоторые детали его рабочей деятельности. Так, журналисты издания 56orb.ru выяснили, что на должности заместителя гендиректора местного завода он получал зарплату в 6,6 раз выше, чем его непосредственный начальник.
Карелия
В центре Петрозаводска произошло массовое ДТП. Как сообщает karelinform.ru, очевидцы засняли, как на мокрой дороге столкнулись сразу три автомобиля. Двое участников аварии пострадали.
Тюменская область
В Тюмени судебные приставы выселили местного жителя из комнаты, в которой он проживал много лет. Теперь он живёт на матрасе в подъезде. Журналисты издания nashgorod.ru поговорили с мужчиной и выяснилось, что он также остался без паспорта и телефона.
Хабаровский край
В Хабаровском крае «уплывают» налоги за добытое золото. Как сообщает transsibinfo.com, на территории региона добычей золота занимаются 25 предприятий, два добывают олово и одно — платину. В этом году добыча золота выросла на 11,8 процента, олова на 18,6 процента. Однако, налоговые поступления в бюджет увеличились лишь на 2,3 процента. Отмечается, что большинство предприятий зарегистрировано в оффшорных зонах.
Ставропольский край
В Ставрополе машины проваливаются под землю, пишет newstracker.ru. Автовладельцам, чьи машины пострадали из-за провала грунта в результате ливней, возместят убытки, сообщил врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов.
Челябинская область
Челябинца, надевшего женские сапоги и форменный китель, уволили с работы, сообщает kursdela.biz. Мужчина в сапогах на высоком каблуке и форме сотрудника РЖД пришел в магазин, где у него завязалась словесная перепалка с охранниками. Один из них ударил посетителя. Примечательно, что в итоге под арест попал пострадавший. По статье о мелком хулиганстве ему дали двое суток лишения свободы.
ХМАО
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В ХМАО могут уволить полицейских, которые не надели защитные маски во время допроса, сообщает muksun.fm. На правоохранителей пожаловалась жительница Нижневартовска. По словам начальника управления МВД, сотрудники полиции, которые нарушают меры предосторожности, будут жестко наказываться.
Волгоградская область
В Волгоградской области контрабандисты пытались провезти львенка в посылочной коробке, сообщает novostivolgograda.ru. Автобус со злоумышленниками направлялся в Махачкалу. Обнаруженное животное было в ослабленном состоянии, позже у него выявили двухстороннюю пневмонию. Сейчас львенок находится в Забайкальском цирке династии Довгалюк.
Свердловская область
Отец Сергий, который основал Среднеуральский женский монастырь, снял видео с проклятиями в адрес сторонников самоизоляции. Как пишет tagilcity.ru, уральский региональный центр судебной экспертизы проверил видео священнослужителя и обнаружил там разжигание ненависти и вражды. Кадры направили в прокуратуру. Поступки священнослужителя также рассмотрят на епархиальном суде.
Ленинградская область
В Ленинградской области семьям с детьми выдавали просроченные продуктовые наборы. Как сообщает newia.ru, в наборе, который семья получила в детском саду, была консервированная сайра, однако этикетка была наклеена поверх старой. Срок годности продукта закончился два месяца назад. Администрации Кронштадта инициировала проверку.
Хакасия
В Хакасии пекари и гробовщики наворовали электроэнергии на 48,3 миллиона рублей. Как сообщает newkhakasiya.online, наибольший объем украденных киловатт-часов приходится на предприятия малого и среднего бизнеса. Например, индивидуальный предприниматель из Черногорска напек хлеба, «мимо» счетчика, на 2,2 миллиона рублей, а его коллега по бизнесу из Пригорска — на 2,4 миллиона. Владелец салона ритуальных услуг сэкономил на электричестве 3,1 миллиона рублей.
Томская область
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обвинил врачей в распространении коронавируса. Как сообщает atas.info, в ответ на акции под общим названием «Спасибо врачам» он обвинил медиков в распространении COVID-19. При этом Жвачкин считает, что ни один работающий с инфицированными больными медик не заразился. По официальной статистике в Томской области зарегистрировано 50 заболевших медработников.