https://static.news.ru/photo/f795757e-c3de-11e9-a94e-fa163e074e61_660.jpg Ирина Алашкевич Фото: Ирина Алашкевич/vk.com

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко должен уволить руководителя своей пресс-службы Ирину Алашкевич, которая оказалась в центре скандала с оскорблениями пострадавших от паводка. Об этом заявили в благотворительном фонде «Оберег», помогавшем жертвам наводнения.

Мы не слишком следили за всей этой историей, но считаем, что такие слова в адрес бедных людей произносить нельзя. Тем более если человек является чиновником, государственным служащим, — сказали URA.RU в фонде.

Ранее в Сети появилась аудиозапись, на которой слышен женский голос, похожий на голос Алашкевич. Женщина грубо высказывается о пострадавших во время паводка жителях. По её словам, на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным пришли плохо одетые люди с «двумя классами образования».

Кроме того, чиновница назвала жителей Тулуна «быдлом» и «бичами». Позже эксперты заявили, что голос на записи принадлежит Алашкевич. Сама чиновница опровергает эту информацию.

Как писал News.ru, Левченко назначил проверку по факту оскорбления чиновницей пострадавших в паводке.

В конце июня из-за обильных осадков в 109 населённых пунктах Приангарья было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, в которых проживали более 42,7 тысячи человек. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.