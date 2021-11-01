Хирурги Новосибирска удалили у пациентки огромную опухоль в груди



Хирургам удалось удалить «гигантское объёмное образование, размером с мужской кулак» из груди пациентки из Новосибирска, Вероники. Девушка узнала о необходимости хирургического вмешательства случайно, передаёт Сиб.фм.

Во время планового обследования по поводу гинекологической операции Вероника выяснила, что ей необходимо срочно проконсультироваться с нейрохирургом по поводу объёмной доброкачественной опухоли в груди.

По словам хирурга Игоря Пендюрина, подобные опухоли растут из нервных структур и воздействуют на спинной мозг. Учитывая расположение образования, требовалось срочное хирургическое вмешательство.

По результатам консилиума врачей было принято решение привлечь к операции четырёх специалистов. В итоге, всё прошло успешно, сейчас Вероника не испытывает никакой боли, за исключением дискомфорта в области шва.

На операцию страшно решиться, тем более узнала я об этой опухоли внезапно. Но врачи меня успокоили и решили проблему. Сейчас не нужно особой реабилитации — только прийти на контрольный осмотр и сделать МРТ-снимки, — резюмировала пациентка.

Ранее кардиохирурги в Новосибирске впервые в России прооперировали пациента с гипертрофической кардиомиопатией. Пациент хорошо перенёс хирургическое вмешательство и готовится к выписке, его состояние стабильно.