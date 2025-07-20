Хинштейн примет участие в выборах губернатора Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн начал процедуру регистрации в качестве кандидата от партии «Единая Россия» на выборы главы региона, сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии. Он подал необходимые документы, предоставив 220 подписей из 28 муниципальных образований Курской области.
Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, подал документы в Избирательную комиссию региона для регистрации кандидатом на выборах губернатора, — говорится в сообщении.
Хинштейн был назначен врио губернатора в декабре 2024 года после отставки прежнего руководителя региона Алексея Смирнова. Досрочные выборы главы Курской области состоятся 12–14 сентября.
Ранее Хинштейн заявил, что жители Курской области, чьи дома стали непригодными к проживанию из-за атак ВСУ, получат доплату. Он объявил о дополнительных выплатах по 195 тысяч рублей на каждого члена семьи. Эти средства поступят из областного бюджета.