Губернатор Ленобласти рассказал, когда откроются детсады

Детские сады в районах Ленинградской области с благополучной эпидемиологической обстановкой начнут работать с июня, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Во время телефонной линии с жителями региона он уточнил, что планируется открыть учреждения из «зелёной» зоны и, возможно, из «жёлтой». По детсадам, находящимся в «красной» зоне, решение ещё не принято. Она включает Всеволожский, Гатчинский, Выборгский, Тосненский и Кировский районы.
К 18 мая в регионе выявили 2052 случая заболевания коронавирусом. Скончались восемь человек, выздоровели 697 пациентов.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Ленобласти распорядились закрыть открывшиеся 12 мая торговые центры большой площади. Изменения в постановление правительства внесены ввиду неисполнения торговыми предприятиями требований по обеспечению безопасности покупателей.
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