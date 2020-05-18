Губернатор Ленобласти рассказал, когда откроются детсады

https://static.news.ru/photo/40b7e27a-99a7-11ea-ad3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детские сады в районах Ленинградской области с благополучной эпидемиологической обстановкой начнут работать с июня, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Во время телефонной линии с жителями региона он уточнил, что планируется открыть учреждения из «зелёной» зоны и, возможно, из «жёлтой». По детсадам, находящимся в «красной» зоне, решение ещё не принято. Она включает Всеволожский, Гатчинский, Выборгский, Тосненский и Кировский районы.

К 18 мая в регионе выявили 2052 случая заболевания коронавирусом. Скончались восемь человек, выздоровели 697 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Ленобласти распорядились закрыть открывшиеся 12 мая торговые центры большой площади. Изменения в постановление правительства внесены ввиду неисполнения торговыми предприятиями требований по обеспечению безопасности покупателей.