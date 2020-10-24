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Губернатор Кузбасса сдал положительный тест на коронавирус

08:24, 26 октября 2020
Сергей Цивилёв Сергей Цивилёв Фото: tsivilev42/facebook.com

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв заразился коронавирусной инфекцией нового типа. О положительном результате теста губернатора на COVID-19 журналистам 26 октября сообщили сотрудники пресс-службы регионального руководителя.

Отмечается, что в настоящее время Цивилёв находится у себя дома. Совещания политик проводит при помощи видео-конференц-связи.

Тест сдал, результат положительный. Чувствует себя удовлетворительно, — цитирует «Интерфакс» сотрудника пресс-службы главы Кузбасса.

Ранее, 25 октября, в региональном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса сообщили, что в области за сутки выявили 173 случая COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе отмечен 14 351 случай при 198 летальных исходах.

Как писал NEWS.ru, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов работает в дистанционном режиме из-за возможного контакта с заболевшим коронавирусом. По данным пресс-службы городской администрации, все совещания с Бегловым будут проводиться при помощи видеоконференций.

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