Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется 30 июня

https://static.news.ru/photo/ac11978c-b7b1-11ea-90d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Krymsky.bridge/facebook.com

Первые грузовые железнодорожные составы пройдут по Крымскому мосту 30 июня 2020 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр «Крымский мост», движение грузовых составов откроется сразу в двух направлениях: с полуострова повезут продукцию крымских предприятий, из Краснодарского края — горючее, удобрения и рельсы. Масса каждого состава может достигать 7,1 тысячи тонн.

Крымский мост работает в штатном режиме. Он готов к росту железнодорожного трафика в обе стороны,— цитирует сообщение агентство.

В центре добавили, что дорога построена с запасом прочности и оснащена всеми современными устройствами сигнализации, централизации и блокировки. Это позволяет формировать удобные графики движения с нужным межпоездным интервалом.

Крымский мост обеспечивает транспортную связь Крыма с другими регионами России. Отмечается, что автомобильный участок моста был запущен весной 2018 года, а грузовое движение — осенью.

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту было запущено 23 декабря. На торжественной церемонии присутствовал Владимир Путин, писал NEWS.ru.