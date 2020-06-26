Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется 30 июня

Первые грузовые железнодорожные составы пройдут по Крымскому мосту 30 июня 2020 года.
Как
Крымский мост работает в штатном режиме. Он готов к росту железнодорожного трафика в обе стороны,— цитирует сообщение агентство.
В центре добавили, что дорога построена с запасом прочности и оснащена всеми современными устройствами сигнализации, централизации и блокировки. Это позволяет формировать удобные графики движения с нужным межпоездным интервалом.
Крымский мост обеспечивает транспортную связь Крыма с другими регионами России. Отмечается, что автомобильный участок моста был запущен весной 2018 года, а грузовое движение — осенью.
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту было запущено 23 декабря. На торжественной церемонии присутствовал Владимир Путин, писал NEWS.ru.
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