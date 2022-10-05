Граница между Херсонской областью и Крымом стала административной

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Контрольно-пропускные пункты на границе между Крымом и Херсонской областью, июнь, 2022 г.

Государственная граница между Херсонской областью и Крымом приобрела статус административной, сообщил РИА Новости заместитель главы обладминистрации Кирилл Стремоусов. По его словам, таможенный контроль и таможенные операции там больше не осуществляются.

Учитывая, что мы являемся прифронтовой зоной, на контрольно-пропускных пунктах работает погранслужба и ФСБ для фильтрации, чтобы не допустить проникновения [диверсантов], но таможня отсутствует, — сказал Стремоусов.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Законы о вхождении новых территорий в состав России подписаны президентом.