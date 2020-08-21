Госдума рассмотрит законопроект о переходе Волгограда на московское время

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Волгоградская область внесла в Госдуму законопроект о возврате региона в московский часовой пояс. Сейчас область опережает столичное время на час.

Инициативу разработали по итогам опроса местных жителей. В нём приняли участие 1,35 млн человек. За переход на московское время высказалось 65,74% (около 890 тысяч жителей).

Среди аргументов в пользу изменений: неудобства для бизнеса и командировок, нарушение биологического ритма, неудобство при просмотре телепропрограмм и другие. В пояснительной записке к документу отмечается, что если закон примут, он вступит в силу с 20 декабря 2020 года.

Регион сменил часовой пояс в октябре 2018 года. Тогда решение также было принято по итогам голосования (за изменения высказались 687 тысяч человек). Однако позже местных жителей перемена не устроила, в местные органы власти стали поступать обращения граждан с просьбой вернуть московское время.

Как писал NEWS.ru ранее, власти Ненецкого автономного округа (НАО) отказываются от слияния с Архангельской областью ввиду того, что жители региона крайне чувствительно воспринимают эту инициативу, заявил врио губернатора НАО Юрий Бездудный.