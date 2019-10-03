https://static.news.ru/photo/5f0f00a2-e681-11e9-adf2-fa163e074e61_660.jpg Ирина Славина Фото: Ирина Славина/vk.com

Главного редактора нижегородского издания KozaPress Ирину Славину обвинили в неуважении к власти. Причиной для иска в отношении журналистки стали её слова об установке мемориальной доски Иосифу Сталину в городе Шахунья.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, ссылаясь на рапорт.

Славина опубликовала пост об установке доски Сталину на своей официальной странице в социальной сети. Там она предложила после этого поменять буквы в названии города Шахунья таким образом, чтобы корень слова стал напоминать обсценную лексику.

В отношении представительницы СМИ завели протокол. В настоящее время ей грозит штраф в 100 тысяч рублей. Центр «Э» провёл экспертизу с профессиональным специалистом, который подтвердил, что слово, предложенное Славиной, имеет «однозначные непристойные ассоциации».

Как писал News.ru, в июле жителя села Сарманово Максима Сёмина во второй раз заподозрили в проявлении неуважения к власти. Местная полиция составила соответствующий протокол. До этого аналогичная история произошла с продавщицей Светланой Бакшевой из города Котлас Архангельской области.