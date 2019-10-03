Главного редактора нижегородского издания KozaPress Ирину Славину обвинили в неуважении к власти. Причиной для иска в отношении журналистки стали её слова об установке мемориальной доски Иосифу Сталину в городе Шахунья.
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Славина опубликовала пост об установке доски Сталину на своей официальной странице в социальной сети. Там она предложила после этого поменять буквы в названии города Шахунья таким образом, чтобы корень слова стал напоминать обсценную лексику.
В отношении представительницы СМИ завели протокол. В настоящее время ей грозит штраф в 100 тысяч рублей. Центр «Э» провёл экспертизу с профессиональным специалистом, который подтвердил, что слово, предложенное Славиной, имеет «однозначные непристойные ассоциации».
Как писал News.ru, в июле жителя села Сарманово Максима Сёмина во второй раз заподозрили в проявлении неуважения к власти. Местная полиция составила соответствующий протокол. До этого аналогичная история произошла с продавщицей Светланой Бакшевой из города Котлас Архангельской области.
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