https://static.news.ru/photo/7331603e-bf26-11e9-90a5-fa163e074e61_660.jpg Александр Осипов Фото: забайкальскийкрай.рф

Исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов запретил чиновникам судиться с жителями региона, пострадавшими в результате степных пожаров.

Он отметил, что восстановительные мероприятия, которые в соответствии с указом президента Владимира Путина должны быть завершены к 15 октября, продвигаются нелегко, но местные власти прилагают все усилия для того, чтобы уложиться в срок.

Осипов добавил, что руководство региона старается оказывать максимальную помощь всем пострадавшим.

Наверное, есть кто-то, кто считает, что его права не защищены или как-то ущемлены. Я запрещаю даже в суде против людей судиться, ни в коем случае этого нельзя делать, — цитирует его РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что пожары в Забайкалье уничтожили 107 жилых домов в 14 населённых пунктах. Численность пострадавших составила около 300 человек, в том числе 39 детей.