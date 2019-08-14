Исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов запретил чиновникам судиться с жителями региона, пострадавшими в результате степных пожаров.
Он отметил, что восстановительные мероприятия, которые в соответствии с указом президента Владимира Путина должны быть завершены к 15 октября, продвигаются нелегко, но местные власти прилагают все усилия для того, чтобы уложиться в срок.
Осипов добавил, что руководство региона старается оказывать максимальную помощь всем пострадавшим.
Наверное, есть кто-то, кто считает, что его права не защищены или как-то ущемлены. Я запрещаю даже в суде против людей судиться, ни в коем случае этого нельзя делать, — цитирует его РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что пожары в Забайкалье уничтожили 107 жилых домов в 14 населённых пунктах. Численность пострадавших составила около 300 человек, в том числе 39 детей.