Глава Кузбасса рекомендовал магазинам в ТРЦ готовиться к открытию

https://static.news.ru/photo/89a907e4-982a-11ea-96ab-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цивилёв Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв рекомендовал магазинам, которые находятся в торгово-развлекательных центрах, начать готовиться к открытию.

Он отметил, что в настоящее время ТРЦ открывать нельзя, но в ближайшее время такая возможность может появиться.

Поэтому магазинам в торговых центрах, кроме предприятий общественного питания, детских игровых зон и кинотеатров, необходимо начать подготовку к открытию — нанести разметку, подготовить запас масок и антисептиков, — сказал он в телеобращении.

По его словам, комиссия в течение недели будет проверять все торговые центры, после чего будет приниматься решение об их открытии.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение об открытии муниципальных библиотек и туристических объектов, которые находятся на открытом воздухе. Ограничения снимут с 20 мая 2020 года.