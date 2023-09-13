Гладков: российская ПВО сбила воздушную цель над селом Тулянка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над Белгородской областью ПВО сбила воздушную цель, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, уточняется информация о последствиях на земле.

В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель над селом Тулянка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Ранее два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаки на территорию Брянской области. Их также удалось сбить силами противовоздушной обороны над Унечским районом.

Также Минобороны России сообщило, что в ночь на 13 сентября ВСУ нанесли удар по Севастополю крылатыми ракетами, в результате два корабля Черноморского флота получили повреждения. Пострадавшие корабли были на ремонте в доках судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе.

Российские средства ПВО сбили семь ракет из десяти. Одновременно была проведена атака тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Все безэкипажные катера удалось уничтожить патрульному кораблю «Василий Быков», добавили в МО РФ.