«Герои»: экс-главу МИД Австрии восхитили действия россиян при землетрясении Кнайсль отметила мужество россиян во время сильного землетрясения на Камчатке

Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале отметила героизм россиян во время мощного землетрясения на Камчатке. По ее словам, граждане поддерживают свою страну хоть во время катаклизма, хоть при санкциях.

Доброй ночи из России, где действительно впечатляющие люди поддерживают страну при любых обстоятельствах, будь то землетрясение магнитудой 8,7 или 18 тысяч санкций. Мое уважение известным и неизвестными героям, — написала Кнайсль.

Ранее Кроноцкий заповедник опубликовал кадры первого за последние 500 лет извержения вулкана Крашенинникова на Камчатке. Пепел, который выбрасывается на высоту до шести километров, покрыл часть природного парка. В заповеднике отметили, что вулкан не представляет опасности для населенных пунктов. Последнее извержение этого вулкана произошло ориентировочно 468 лет назад.

До этого стало известно, что в пятницу, 1 августа, у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5. По оценке Единой геофизической службы РАН, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки были силой около четырех баллов.