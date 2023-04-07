ФСБ задержала двух украинских шпионов в Херсонской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности задержала украинского агента и его помощника за шпионаж в Херсонской области, передает ТАСС. Злоумышленники отправляли через интернет-мессенджеры сотрудникам Службы безопасности Украины данные о маршрутах перемещения российских войск и видах используемой ими военной техники с привязкой к координатам.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил России на территории Херсонской области, — говорится в сообщении.

В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), задержанных заключили под стражу. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области суд приговорил россиянина к шести с половиной годам колонии строгого режима по делу о госизмене и шпионаже. Мужчина собирался отправиться на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

30 марта ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге американского журналиста Эвана Гeршковича, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». По данным ФСБ, гражданин США занимался сбором сведений, составляющих гостайну, об одном из российских оборонных предприятий. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.