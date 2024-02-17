Европейская зима и мороз: какая погода будет в Москве и СПб 19–25 февраля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителей российской столицы в ближайшие несколько дней ожидают резкие и частые погодные изменения, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Что прогнозируется в Москве и Санкт-Петербурге на следующей неделе?

Погода в Москве с 19 по 25 февраля

По словам синоптика, в понедельник, 19 февраля, гребень европейского антициклона прекратит осадки и продолжит понижение температуры, а днем столбики термометров покажут от минус 3 до минус 5 градусов.

«Вторник ожидается с „пушкинской погодой“ — мороз и солнце подарит жителям столицы центральная часть антициклона. При этом в ночь на вторник похолодание достигнет своего апогея, и морозы окрепнут до минус 14−16 градусов, а днем температура вернется к более комфортным значениям, термометры покажут до минус 6 градусов», — рассказал Леус.

Метеоролог отметил, что в среду в Москву придет очередной атлантический циклон, который принесет европейскую зиму.

«В среду пройдет снег, а температура подрастет до 0 градусов, еще на градус-другой теплее будет в четверг, а в День защитника Отечества пройдет небольшой мокрый снег, переходящий в дожди, а температурный фон превысит норму на 5–6 градусов, столбики термометров поднимутся от плюс 2 до плюс 4 градусов», — резюмировал специалист.

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил, что самой холодной будет ночь на вторник, а в дальнейшем до конца недели температура воздуха будет находиться в районе 2–7 градусов мороза.

«Такая погода сохранится до конца недели: небольшие морозы и снег. Во второй половине недели температура будет даже немного повыше. На неделе будет снег, но значительные осадки не исключаются к выходным», — уточнил синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге с 19 по 25 февраля

Голубев заявил, что в Северной столице начало рабочей недели начнется с холодов, столбики термометра в ночное время могут опуститься до минус 13 градусов. Во вторник и в среду в город придет потепление до плюс 1 градуса.

«Оттепельные температуры, ожидается гололедица, налипание мокрого снега. 20 и 21 февраля в Петербурге прогнозируются самые интенсивные осадки на неделе. В дальнейшем погода улучшится. Сильных существенных морозов быть не должно, поскольку циклон идет с северо-запада. Не будет таких затоков холодного воздуха, как было несколько раз этой зимой. В общем, будет вполне нормальная для этого времени погода», — объяснил специалист.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что сейчас холодный атмосферный фронт движется в сторону города, в ближайшие дни прогнозируется минусовая температура воздуха.

«Но холодный атмосферный фронт в этом циклоне уже виден, он за Хельсинки, и там уже слабый минус и осадки в виде снега. Так что вечером он дойдет до Санкт-Петербурга, и температура воздуха перейдет обратно через ноль, но теперь в сторону отрицательных значений. И на и так скользких дорогах всё ещё раз замёрзнет», — заявил метеоролог.

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