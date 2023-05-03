Еще в одном российском городе отменили парад на 9 Мая Власти Липецка отменили военный парад на 9 Мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Липецке и Ельце не будет проводиться массовых мероприятий и военных парадов на 9 Мая, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он добавил, что небольшие праздничные мероприятия пройдут в парках и скверах городов.

Сегодня на заседании оперативного штаба при участии руководителей силовых структур было принято непростое решение. Мы вынужденно отменяем парады Победы 9 Мая в Липецке и Ельце. Силовые ведомства располагают информацией о возможных провокациях в День Победы в ходе проведения в регионах массовых торжественных и мемориальных мероприятий, — написал он.

В ночь на 3 мая на Кремль была совершена атака двумя беспилотниками. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы. При этом он подчеркнул, что планы провести парад на Красной площади 9 мая сохраняются и российский лидер будет в нем участвовать.

Ранее парад Победы отменили в Орловской области. Губернатор Андрей Клычков подчеркнул, что власти приняли это решение из-за опасений правоохранительных органов. Также в регионе решили не устраивать салют и вечерний концерт. Акция «Бессмертный полк» пройдет в интерактивном формате.

От проведения парада Победы в этом году также отказались в Севастополе. Решение было принято в Минобороны. Также военный парад на 9 Мая не будут проводить в Курской и Белгородской областях. В Брянской области, также граничащей с Украиной, решение по этому вопросу пока не принимали.