Еще один населенный пункт Белгородской области попал под удар Гладков: ВСУ открыли огонь по селу Муром в Белгородской области

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области оказалось под ударом со стороны украинских вооруженных сил, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, противник использовал дрон-камикадзе. В результате атаки повреждения получил инфраструктурный объект связи, обошлось без пострадавших среди местных жителей.

Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи, — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в скором времени в Муроме начнутся восстановительные работы. Аварийные бригады приступят к ним после согласования с Минобороны России.

Ранее Гладков сообщил об ударе украинского беспилотника по легковому автомобилю и двум автобусам, перевозившим сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белогорье» на работу. В результате травмы получили 35 человек, среди них двое детей, еще шесть человек погибли.

Позднее помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов заявил, что число пострадавших при атаке БПЛА в Белгородской области выросло до 42 человек. Представители компании «Агро-Белогорье» также сообщили о семерых погибших.