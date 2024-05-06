Число пострадавших от атаки дрона ВСУ в Белгородской области превысило 40 Число пострадавших при ударе ВСУ в Белгородской области увеличилось до 42

Фото: Елизавета Демидова/ТАСС

Число пострадавших в результате атаки дронами Белгородской области со стороны Украины увеличилось до 42 человек, сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. По его словам, которые приводит ТАСС, трое из них — дети.

В результате атаки украинских националистов с применением дронов в Белгородской области 42 человека получили ранения, среди них трое детей, — сказал он.

Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль и два автобуса, перевозивших сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белогорье» на работу, утром 6 мая. Инцидент произошел в районе села Березовка в Борисовском районе Белгородской области. Власти региона сообщили о шести погибших и 35 пострадавших, среди которых двое детей.

Позже в компании «Агро-Белогорье» сообщили о семерых погибших. По данным пресс-службы предприятия, они были сотрудниками Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Спустя время губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские силы нанесли второй удар по гражданскому транспорту. Легковой автомобиль был атакован во время движения на участке автодороги в том же районе. Пострадал один человек, его госпитализировали.