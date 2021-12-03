«Единая Россия» сменит более десятка глав региональных отделений

На заседании президиума генсовета партии «Единая Россия», которое пройдёт до конца дня, планируется сменить более десятка глав региональных отделений. Большинство новых глав одновременно являются губернаторами областей, в их числе главы Коми и Мордовии Владимир Уйба и Артём Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев. Об этом РБК рассказали два источника в партии.

Сообщается, что на посту секретаря регионального отделения Кобзев сменит депутата Госдумы Сергея Сокола, который, в свою очередь, возглавит отделение партии в Хакасии. Сокола называют наиболее вероятным сменщиком главы региона Валентина Коновалова. Врио владимирского губернатора Авдеев сменит Владимира Сипягина из ЛДПР, а для Владимира Уйбы это назначение может стать последним шансом исправить ситуацию в регионе. На прошедших выборах в Госдуму баллотировавшаяся от Коми по одномандатному округу представительница «Единой России» Ольга Савастьянова проиграла Олегу Михайлову из КПРФ.

Ранее на встрече с жителями посёлка Мутный Материк Уйба заявил, что для них он президент. Так он отреагировал на слова о намерении граждан обратиться к главе государства с жалобой. «Да какой Путин? Для вас я — Путин. Какой Путин вам?» — сказал политик. В ответ на это пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предположил, что речь шла о распределении полномочий, а у главы Коми немало недоброжелателей, которые постоянно выдирают слова губернатора из контекста и «засоряют Интернет».