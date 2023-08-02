Движение по Крымскому мосту восстановили

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту восстановлен, сообщается в Telegram-канале о ситуации на переправе. Движение было временно остановлено в 10:03 мск, причина перекрытия проезда не называлась.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, — говорится в сообщении.

Проезд автотранспорта по мосту был временно остановлен минувшей ночью. Спустя полчаса он был возобновлен. Движение по переправе закрывалось также вечером 31 июля, 27 июля, 24 июля проезд останавливался четыре раза, а 22 июля — дважды.

Ранее сообщалось, что Крымский мост дополнительно оградили противодиверсионными боновыми заграждениями, предназначенными для защиты от надводных и подводных дронов. Они способны предостеречь объект от атак ВСУ, которые применяют западную технику и переделанные под дроны-камикадзе гидроциклы против российских объектов. В перспективе конструкции будут защищать мост на всей его протяженности.

17 июля Крымский мост был атакован двумя морскими беспилотниками. В результате происшествия погибла пара из Белгородской области. Ответственность за атаку взяли на себя ВСУ.