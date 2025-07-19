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Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 12:18

Два человека попали в больницу из-за атаки ВСУ на рынок под Херсоном

ВСУ атаковали беспилотниками рынок в Великих Копанях Херсонской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинские военнослужащие с помощью беспилотников атаковали сельскохозяйственный рынок в Великих Копанях Херсонской области, заявил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, пострадали два человека.

Отморозки из ВСУ опять ударили FPV-дронами по торговому сельхозрынку, на этот раз — в Великих Копанях. Ранены двое, — подчеркнул он.

Мужчина лежит в больнице в тяжелом состоянии, а женщина, которая в момент взрыва взвешивала товар, находится в состоянии средней степени тяжести. Также в результате атаки сгорели две фуры, перевозившие овощи, несколько машин получили повреждения, резюмировал Сальдо.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Ростовскую область была ранена женщина. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь отметил, что пострадавшую госпитализировали. Сейчас она находится под присмотром врачей.

До этого стало известно, что два мирных жителя пострадали при ударе украинского дрона по гражданскому автомобилю в Краснояружском районе Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, попутный транспорт доставил их с ранениями ног в ближайшую больницу.

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