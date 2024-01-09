Дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в Орле «112»: дрон-камикадзе влетел в резервуар на нефтебазе в Орле

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Telegram-канал «112» сообщил, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал территорию нефтебазы в городе Орел. По его данным, беспилотник влетел в резервуар на предприятии «Орелнефтепродукт». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Согласно сведениям «112», после атаки украинской армии возгорания не произошло. Как передает канал, предварительно, обошлось без пострадавших.

Ранее украинские войска с помощью дронов пытались атаковать Брянскую область. По информации Минобороны, средства противовоздушной обороны сбили в небе над регионом два беспилотника.

Помимо этого, за минувшие сутки ВСУ выпустили более 100 боеприпасов по Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в результате обстрелов были повреждены жилой дом и линия электропередачи. Пострадавших среди местного населения нет.

Глава Курской области Роман Старовойт ранее заявил, что с начала специальной военной операции регион более 1,9 тысячи раз подвергся обстрелам со стороны ВСУ. По его словам, в 2024 году украинская армия атаковала регион свыше 40 раз. В общей сложности в результате обстрелов погибли восемь мирных жителей, еще 68 человек пострадали.