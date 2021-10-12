Для ряда жителей Курганской области ввели обязательную вакцинацию

В Курганской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Как сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача области Григория Хохлова, в список попали бюджетники, госслужащие, сотрудники образования, здравоохранения и сферы услуг.

Всего в перечень подлежащих обязательной вакцинации, помимо работников госорганизаций и муниципальных служащих, вошли лица, осуществляющие деятельность в 19 сферах.

Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Курганской области ухудшается, при анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 57,6%, — сообщил Хохлов.

Как отмечается в документе, первый компонент вакцины работники должны получить до 1 ноября, второй компонент — до 1 декабря. Не прошедшие вакцинацию должны быть отстранены от работы либо переведены на дистанционный режим.

Требование постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к вакцинации.

Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Татарстане. Наряду с работниками ряда отраслей привиться от коронавируса должны жители республики в возрасте старше 60 лет.