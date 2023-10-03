Диверсант попытался поджечь военкомат горящей тряпкой в Забайкалье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Чернышевск Забайкальского края диверсант попытался поджечь военкомат с помощью горящей тряпки, сообщает Telegram-канал SHOT. Злоумышленника задержали, против него возбудили уголовное дело о покушении на теракт и умышленном повреждении имущества, ему грозит до 20 лет колонии.

Канал отмечает, что мужчина приехал на своей машине к военкомату, поджег тряпку и бросил в здание. Однако кусок ткани упал на землю и потух. При задержании злоумышленник объяснил, что совершил свой поступок в знак неуважения к офицерам части, где служит его брат, который был наказан за непослушание. По данным SHOT, мужчина ранее был судим за кражу и разбой.

Ранее сотрудники силовых ведомств задержали студентку из Омска, подозреваемую в поджоге военного комиссариата. По версии следствия, девушка снимала на видео процесс поджога военкомата. Помимо нее, также был задержан местный предприниматель, обливший окно учреждения горючей жидкостью. Третий предполагаемый участник диверсии находится в розыске.

До этого в Приморском крае двоих мужчин задержали за поджог военкомата в городе Артеме. По данным журналистов, они действовали по заданию украинских кураторов. В Минобороны РФ не комментировали ситуацию. Одному из задержанных 51 год, второму 31, последний ранее уже был судим по статье о наркотиках.