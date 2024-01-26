Девятнадцатилетнего иркутянина заподозрили в подготовке теракта В Иркутской области задержали 19-летнего подозреваемого в планировании теракта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Иркутской области полицейские задержали девятнадцатилетнего жителя Железногорска-Илимского по подозрению в планировании террористического акта, сообщили в региональном главке МВД. Известно, что молодой человек является приверженцем движения «Колумбайн» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), осенью он занимался пропагандой организации и высказывал намерения о массовых убийствах на территории родного города.

Он подозревается в планировании особо тяжкого преступления в сфере общественной безопасности. У подозреваемого изъяты тематические предметы и атрибутика. <...> Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), — говорится в сообщении.

Также отмечается, что задержанный не стал отпираться и признался полицейским в планировании преступления. Молодой человек заключен под стражу.

Как установили органы следствия, подозреваемый определил дату совершения преступления, а также приобрел предметы, свидетельствующие о его приверженности запрещенной организации. С их помощью он планировал совершить задуманное.

«Колумбайн» — название американской школы, в которой в 1999 году два ученика устроили массовое убийство. Открытой информации о структуре этого движения нет.

Ранее сообщалось, что готовившую нападение на школу жительницу Уфы приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы за пропаганду терроризма. Как объяснили в пресс-службе УФСБ России о региону, правоохранителей привлекла активность 18-летней девушки в социальных сетях: там она восхищалась массовыми убийствами в учебных заведениях страны.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники спецслужб задержали 14-летнюю девочку за подготовку к нападению на школу № 15 в подмосковной Балашихе. Спецслужбы обнаружили несколько публикаций в соцсетях школьницы, свидетельствующих о ее повышенном интересе к движению «Колумбайн», а также подписки на тематические группы. В результате обысков у девочки изъяли тактический и охотничий ножи, предмет с фитилем, похожий на самодельное взрывное устройство, телефон, флеш-карту, а также две футболки с надписями Wrath (с англ. «Гнев») и Natural Selection (с англ. «Естественный отбор»).