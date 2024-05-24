Детский сад на Урале оштрафовали за травму ребенка На Урале детский сад выплатит штраф за травму четырехлетнего ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Полевском детский сад № 53 обязали выплатить штраф за травму четырехлетнего ребенка, пишет KP.RU со ссылкой на прокуратуру Свердловской области. Уточняется, что малыш получит компенсацию морального вреда.

По данным издания, ребенок выходил из туалета и споткнулся, из-за чего упал и ударился коленкой. Из дверного порога торчал металлический гвоздь, о который малыш и поранился. Ребенок получил колотую рану коленного сустава.

После получения травмы воспитатель не сообщила о случившемся его законному представителю. Воспитатель позвонила матери малолетнего лишь тогда, когда после дневного сна ребенок не смог встать на правую ногу, — объяснили в ведомстве.

Прокуратура направила в суд взыскание компенсации с детского сада. Учреждение оштрафовали на 50 тысяч рублей. Кроме того, было решено выплатить ребенку 40 тысяч рублей.

Ранее сотрудников детского сада в американском Нью-Гэмпшире арестовали за то, что они тайно подсыпали воспитанникам мелатонин в еду без ведома родителей. По итогам длительного расследования владельцу и трем работникам учреждения были предъявлены обвинения. Мелатонин является безрецептурным препаратом, используемым в качестве снотворного.