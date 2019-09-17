https://static.news.ru/photo/8b29418c-d94a-11e9-b41a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Российский миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на три английских СМИ: Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC. Его иск был зарегистрирован арбитражным судом Краснодарского края 13 сентября, к производству он пока не принят.

Как сообщает «Политика сегодня», иск попал к судье Олегу Куликову, который специализируется на спорах по земельному законодательству. О чём в нём говорится и какие требования выдвигает бизнесмен, пока не известно.

Как писал News.ru, Олег Дерипаска просит федеральный суд Вашингтона отменить введённые против него санкции как базирующиеся на ложных домыслах. Адвокат истца Эрик Феррари считает недостоверными некоторые положения доказательного меморандума, предоставленного Управлением по контролю за иностранными активами. Также он обращает внимание на то, что Минфин Штатов взял свой список российских олигархов из Forbes, о чём свидетельствуют повторяющиеся в обоих источниках ошибки.