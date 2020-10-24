Дептранс Москвы: водители не могут высаживать пассажиров из автобусов

https://static.news.ru/photo/b95b4504-1793-11eb-968b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные водители автобусов не имеют права заставить людей выйти из автобуса, а их контакты с пассажирами в принципе максимально ограничены. Об этом сообщили в московском департаменте транспорта.

Появилась информация о том, что водители наземного транспорта в некоторых регионах высаживают пожилых людей под предлогом действующих для них ограничений. Что касается Москвы, у водителей ГУП «Мосгортранс» нет полномочий высаживать людей из автобуса — это запрещено, — отмечается в сообщении в Telegram-канале дептранса.

Как пояснили в ведомстве, главной задачей водителей является безопасность пассажиров и их комфортная перевозка. В дептрансе также подчеркнули, что водители не должны покидать кабину, если ситуация не экстренная.

Там также напомнили, что с 20 марта приостановлена продажа водителями проездных билетов. Эта мера «призвана защитить здоровье сотрудников Мосгортранса и минимизировать отвлекающие факторы».

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