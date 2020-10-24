Москвичей оштрафовали на 1,8 млн рублей за непредоставление теста на COVID

https://static.news.ru/photo/ac0cb4c6-16b9-11eb-8bce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Около 1,8 млн рублей выплатили москвичи за непредоставление результатов теста на коронавирус после возвращения из-за границы. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по столице.

Административные материалы в отношении 1095 граждан направлены в районные суды. 133 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 миллион 789 тысяч рублей, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что непредоставление результатов теста на Единый портал государственных и муниципальных услуг является административным правонарушением и предусматривает штраф до 40 тысяч рублей. А если нарушение повлечёт вред здоровью других людей, тогда размер штрафа может составлять от 150 до 300 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что из-за подозрений на коронавирус под наблюдением врачей остаются 316 569 жителей России. Речь идёт о тех гражданах, которые прибывали в РФ из-за границы. Роспотребнадзор обнародовал информационный бюллетень о текущей ситуации с коронавирусом в стране, а также о мерах по борьбе с распространением заболеваний COVID-19.

По данным на 25 октября, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 16 710 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 1 513 877. Прирост в относительном выражении два дня подряд составляет 1,1%. Наибольшее число новых инфицированных обнаружено в Москве — за сутки 4455, в Петербурге — более 700, в Подмосковье — почти 500. По официальным данным, за сутки умерли 229 пациентов, накануне в статистику попали 296 летальных исходов, писал NEWS.ru.