Число жертв коронавируса в Калининградской области достигло 95

https://static.news.ru/photo/a047cfa4-15fb-11eb-9b28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В Калининградской области с начала пандемии умерли 95 пациентов с COVID-19. Двое из них скончались за последние сутки.

Новых случаев заражения в области зафиксировано 86. Среди заразившихся есть как лица старше 65 лет, так и школьники. В общей сложности количество заболевших превышает 6,1 тысячи.

Число выздоровевших составляет 4,2 тысячи человек. Под наблюдением медиков находятся 2,3 тысячи жителей региона, сообщает областной оперштаб.

Всего в России за сутки выявлено 16,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 296 человек, выздоровели 11,5 тысячи пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Пензенской области из-за COVID-19 школьникам продлили срок осенних каникул. Они будут отдыхать на неделю дольше и вернутся в классы 14 ноября.