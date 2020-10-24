Число жертв коронавируса в Калининградской области достигло 95

В Калининградской области с начала пандемии умерли 95 пациентов с COVID-19. Двое из них скончались за последние сутки.
Новых случаев заражения в области зафиксировано 86. Среди заразившихся есть как лица старше 65 лет, так и школьники. В общей сложности количество заболевших превышает 6,1 тысячи.
Число выздоровевших составляет 4,2 тысячи человек. Под наблюдением медиков находятся 2,3 тысячи жителей региона,
Всего в России за сутки выявлено 16,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 296 человек, выздоровели 11,5 тысячи пациентов.
Ранее NEWS.ru писал, что в Пензенской области из-за COVID-19 школьникам продлили срок осенних каникул. Они будут отдыхать на неделю дольше и вернутся в классы 14 ноября.