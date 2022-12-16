Число пострадавших при ударе ВСУ по Лантратовке выросло до 30

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Число пострадавших в результате удара ВСУ по Лантратовке в Луганской Народной Республике выросло до 30 человек, сообщил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, передает ТАСС. Населенный пункт подвергся обстрелам утром 16 декабря.

Число пострадавших в результате удара ВСУ по Лантратовке в ЛНР выросло до 30, — сказал он.

По сведениям экс-посла ЛНР, украинские военные вели огонь из РСЗО HIMARS. По селу было выпущено три ракеты. Кроме того, украинскими войсками был обстрелян населенный пункт Стаханов. Там также зафиксирован прилет трех ракет.

Ранее Мирошник рассказал, что во второй половине этого года ВСУ нанесли 185 ударов из РСЗО HIMARS по жилым и социальным объектам в Донбассе. По его словам, наиболее тяжелыми оказались июльские удары по населенным пунктам Степано-Крынка и Еленовка, а также по Алчевску, где в общей сложности погиб 61 человек и еще 140 получили ранения.

Накануне сообщалось об обстреле ВСУ Донецка. Там погиб один человек и еще девять мирных жителей, включая одного ребенка, пострадали. Днем ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что город подвергся самому мощному обстрелу с 2014 года. По его словам, было выпущено 40 ракет из установок «Град».