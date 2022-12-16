Восемь человек погибли при обстреле ВСУ из HIMARS села в ЛНР

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Восемь человек погибли и 23 пострадали в результате обстрела украинскими войсками села Лантратовка в Луганской Народной Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам экс-посла ЛНР в России Родиона Мирошника, по селу было выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS.

Из-за обстрела разрушения получило одно из зданий. В результате погибли восемь человек и 23 пострадали. Под завалами все еще могут быть люди, — сказал собеседник агентства.

Мирошник в Telegram-канале уточнил, что Лантратовка была обстреляна рано утром 16 декабря. Кроме того, украинскими войсками был обстрелян населенный пункт Стаханов. Там также зафиксирован прилет трех ракет.

Ранее Мирошник рассказал, что во второй половине этого года ВСУ нанесли 185 ударов из РСЗО HIMARS по жилым и социальным объектам в Донбассе. По его словам, наиболее тяжелыми оказались июльские удары по населенным пунктам Степано-Крынка и Еленовка, а также по Алчевску, где в общей сложности погиб 61 человек и еще 140 получили ранения.