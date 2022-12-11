Мирошник: ВСУ нанесли 185 ударов из HIMARS по жилым объектам Донбасса

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Обломки стен гостиницы, поврежденной в результате обстрела ВСУ из РСЗО HIMARS Алчевска

Во второй половине 2022 года Вооруженные силы Украины нанесли 185 ударов из реактивных систем залпового огня HIMARS по жилым и социальным объектам в Донбассе, заявил бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, ссылаясь на данные Совместного центра контроля и координации. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что наиболее тяжелыми оказались июльские удары по населенным пунктам Степано-Крынка и Еленовка, а также по Алчевску.

По данным СЦКК, с 28 июня 2022 года по 10 декабря 2022 украинские боевики совершили 185 обстрелов с использованием РСЗО HIMARS. Наиболее кровавые факты использования РСЗО, поставляемого и управляемого американскими военными: 10.07.22 — Степано-Крынка (ДНР), при обстреле волонтерского центра погибли 7 и ранения получили 39 гражданских лиц; 29.07.22 — удар по Еленовке где погибли 47 и ранены 74 человека, 05.12.22 удар по Алчевску (ЛНР), погибли 7 человек, 27 получили ранения, — написал Мирошник.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Франция и Германия должны выплатить компенсации жителям Донецкой и Луганской народных республик за восемь лет геноцида. Таким образом он отреагировал на слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были призваны дать Украине время на подготовку к конфликту. По мнению Володина, Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд вместо установления мира милитаризовали Украину.