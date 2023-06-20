Число погибших после прорыва Каховской ГЭС достигло 38 человек

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Последствия разрушения дамбы Каховской ГЭС

Число погибших в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС выросло до 38, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Более 100 жителей доставлены в больницу.

По последним данным, жертвами стали 38 человек. Еще 115 человек пострадали, они госпитализированы с переохлаждением и другими травмами, — сообщает источник агентства.

Уровень воды в затопленном регионе продолжает падать. К утру 20 июня от воды освободились почти 9 370 жилых домов, более 60 социально значимых объектов и пять кладбищ.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня. Россия и Украина обвинили друг друга в подрыве инфраструктурного объекта. Обе стороны начали эвакуацию населения с затопленных территорий, находящихся под их контролем. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об эвакуации 7,2 тысячи человек. Глава правительства региона Андрей Алексеенко оценивал ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей.

14 июня депутаты Европарламента на пленарном заседании в Страсбурге назвали терактом и военным преступлением подрыв Каховской ГЭС. По версии еврочиновников, ответственность за произошедшее лежит на России. Они также призвали Евросоюз ввести новые санкции против Москвы, а замороженные средства олигархов из РФ передать на восстановление Украины.