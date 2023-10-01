Четыре человека погибли в ДТП Балашихе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре человека погибли в ДТП Балашихе, передает Telegram-канал «112». По предварительной информации, водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В канале отметили, что четверо мужчин погибли на месте до прибытия скорой помощи.

30 сентября россиянка погибла в ДТП в Анталье. Еще четверо граждан России пострадали, двое из них оказались в реанимации.

В Барнауле водитель пассажирского автобуса сбил на дороге коляску с ребенком. В результате аварии ребенок получил незначительные телесные травмы. Его мать переходила дорогу с коляской по нерегулируемому переходу.

В Орле трехлетний ребенок сбежал из детского сада и попал под грузовик. Мальчика госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. В настоящее время проводится проверка. Воспитанники детского сада находились на прогулке. Мальчик пролез через забор, никто из взрослых этого не заметил. Ребенок перепугался и стал бежать по дороге, где его сбил грузовик.

Ранее ДТП с автобусом произошло в Самарской области. В результате аварии четыре человека погибли. Кроме того, сообщалось о смертельной аварии в Кстовском районе Нижегородской области. В результате столкновения маршрутной «Газели» и фуры погибли три человека. Еще 11 получили травмы различной степени тяжести. Столкновение произошло после того, как фура выехала на встречную полосу.