Автобус сбил коляску с ребенком в Барнауле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Барнауле водитель пассажирского автобуса сбил на дороге коляску с ребенком, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. В результате аварии ребенок получил незначительные телесные травмы. Его мать переходила дорогу с коляской по нерегулируемому переходу. По факту произошедшего проводится проверка.

В городе Барнауле на улице Энтузиастов (в районе дома 35А) произошло ДТП. Мужчина 1967 года рождения, управляя автобусом ГАЗ, при движении допустил наезд на детскую коляску, которую вела женщина, переходившая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП находящейся в коляске ребенок 2022 года рождения получил телесные повреждения, ему оказана медпомощь в городской больнице, он не госпитализирован, — говорится в сообщении МВД.

Ранее в Орле трехлетний ребенок сбежал из детского сада и попал под грузовик. Мальчика госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. В настоящее время проводится проверка. Воспитанники детского сада находились на прогулке. Мальчик пролез через забор, никто из взрослых этого не заметил. Ребенок перепугался и стал бежать по дороге, пока его не сбил грузовик. Водитель машины не заметил бежавшего ребенка.