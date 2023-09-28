В Орле ребенок сбежал из детского сада и попал под грузовик

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Орле трехлетний ребенок сбежал из детского сада и попал под грузовик, сообщает Telegram-канал «112». Мальчика госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, его состояние оценивается как тяжелое. В настоящее время проводится проверка.

По данным канала, воспитанники детского сада № 31 находились на прогулке. Мальчик пролез через забор, никто из взрослых этого не заметил, ребенок перепугался и стал бежать по дороге, пока его не сбил грузовик. Водитель машины не заметил бежавшего ребенка.

Ранее в Москве автомобиль службы такси наехал на мальчика, перебегавшего по пешеходному переходу на Нижегородской улице. По предварительным данным, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. Ребенка госпитализировали. Дептранс Москвы уточнил, что ребенок передвигался на самокате, не спешившись при выходе на проезжую часть.

7 сентября на юге Москвы мотоциклист сбил на нерегулируемом пешеходном переходе мать с ребенком. На видеозаписи, опубликованной департаментом транспорта, видно, что обзор дороги для мотоциклиста был ограничен из-за двигающегося впереди автобуса, но он не сбросил скорость. Водитель мотоцикла попытался экстренно затормозить, но сам упал на асфальт, а транспортное средство, двигаясь по инерции, сшибло женщину с ребенком.