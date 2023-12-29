Четвертый за день беспилотник уничтожили в Брянской области Богомаз: в Брянской области уничтожен четвертый БПЛА украинских сил

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы ПВО в Брянской области уничтожили четвертый за сутки беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, в результате происшествия никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Четвертый беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Стародубским муниципальным округом сбит беспилотный авиационный комплекс разведчик, — написал глава региона.

Он также добавил, что беспилотник не нанес ущерба инфраструктуре округа. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Первый за сутки беспилотный аппарат российские силы ПВО сбили в Брянской области около 16:20 мск 29 декабря. Второй БПЛА был перехвачен около 21:00 мск, а третий — чуть менее чем через час после этого. Это произошло в Навлинском районе региона. По информации губернатора, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины с применением реактивных систем залпового огня «Град» обстреляли поселок Уразово. В результате атаки получили повреждения 20 частных жилых домовладений. Под обстрел украинской армии также попало село Вязовое. В ходе атаки ВСУ зафиксированы повреждения в одном частном домовладении: осколки снаряда посекли забор и хозпостройку. Никто не пострадал.