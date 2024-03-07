Четвертый спецрейс МЧС направили в Туву после ЧП на ТЭЦ МЧС направило в Туву спецборт с двумя модульными котельными

Фото: МЧС РФ

Четвертый спецрейс МЧС России с модульными котельными направили в Туву после аварии на Шагонарской ТЭЦ, сообщила пресс-служба ведомства. Оборудование предназначено для обеспечения жителей города Шагонаре теплом и горячей водой.

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Кызыл. На борту — две модульные котельные для обеспечения населения и соцобъектов города Шагонара теплом и горячей водой, — сообщили в ведомстве.

По информации коммунальных служб, в результате взрыва на ТЭЦ в Шагонаре без теплоснабжения остались около трети домов, в которых проживают более четырех тысяч человек. Также пострадали 19 социальных объектов. Всего в регион планировалось направить порядка 17 модульных котельных.

Ранее в Минздраве сообщили о крайне тяжелом состоянии двух пострадавших при ЧП на Шагонарской ТЭЦ. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал, что состояние еще шести человек оценивается как тяжелое. Все восемь пациентов ранее были транспортированы из Тувы в Красноярскую краевую клиническую больницу.

В результате взрыва на теплоэлектроцентрали в Шагонаре в общей сложности пострадали 23 человека, из них 15 были госпитализированы с ожогами и травмами. В связи с аварией СК Тувы возбудил уголовное дело о халатности.