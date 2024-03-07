Стало известно о критическом состоянии пострадавших на ТЭЦ в Туве Минздрав: состояние двух пострадавших на ТЭЦ в Туве оценивается как критическое

Фото: МЧС Республики Тыва

Состояние двух человек, пострадавших в результате аварии на Шагонарской теплоэлектроцентрали в Туве, оценивается как критическое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Еще шесть рабочих находятся в тяжелом состоянии. Все они были транспортированы в Красноярскую краевую клиническую больницу, передает ТАСС.

Восемь пострадавших в происшествии в Туве благополучно доставлены бригадами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России в Красноярскую краевую клиническую больницу. Двое из них по-прежнему в крайне тяжелом, шестеро — в тяжелом состоянии. Ухудшения состояния на фоне транспортировки не было, — сообщил Кузнецов.

Он уточнил, что в скором времени будут организованы телемедицинские консультации со специалистами Минздрава. Тувинское ведомство в свою очередь находится в постоянном контакте со специалистами из Красноярска.

О взрыве на Шагонарской ТЭЦ стало известно 6 марта. По данным Минздрава республики, пострадали 23 человека. После происшествия в регионе был введен режима ЧС, а жителей призвали сдать кровь для нуждающихся в медпомощи.