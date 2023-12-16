Челябинские зоозащитники забили тревогу из-за запертых на морозе львов SHOT: челябинский дрессировщик запер львов в прицепе при 40-градусном морозе

Фото: Robin Simon/imageBROKER.com/Global Look Press

В городе Копейске Челябинской области дрессировщик, владеющий передвижным цирком шапито, содержит львов в железном прицепе без отопления при 30–40-градусном морозе, сообщает Telegram-канал SHOT. Зоозащитники обеспокоены состоянием диких кошек и требуют отобрать животных у недобросовестного предпринимателя. На ситуацию обратил внимание известный ветеринар Карен Даллакян.

На улице ночью было минус 38 [градусов], сейчас почти минус 30 градусов, ощущение под минус 35. Вот в таких условиях владелец цирка шапито содержит хищных кошек. Здесь однозначно ненадлежащее содержание крупных цирковых кошек, это африканские животные. По реву мы сейчас определили, что это львы или львицы. Они уральские аномальные морозы долго не выдержат. Это опасно для их здоровья, — пояснил он журналистам.

Также местные жители обеспокоены тем, что дикие кошки огорожены небольшим хлипким забором, который им не составит труда прорвать и вырваться на волю. По их словам, львы ранее уже проявляли агрессию к людям. Так, в 2021 году во время исполнения номера одна из хищниц напала на дрессировщика. Мужчина получил рваные раны руки и ноги.

Дрессировщик действительно имеет лицензию на работу цирка шапито, но она зарегистрирована не в Челябинской области, а в Алтайском крае. Администрация направляла предписание о незаконном нахождении грузового прицепа на территории, но владелец его проигнорировал.

Состояние животных на данный момент остается неизвестным. Даллакян сообщил, что направил обращение в Россельхознадзор, чтобы повлиять на ситуацию и спасти диких кошек.

Ранее сообщалось, что кошкам, которых забрали у бывшей супруги актера Михаила Ефремова Ксении Качалиной, волонтеры начали искать новый дом. Женщина грозилась убить животных и требовала от бывшего мужа деньги на эвтаназию для них.