Челябинские власти рассказали об особенности повторного заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/b9afe134-121d-11eb-80f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повторные случаи инфицирования коронавирусом регистрируются в Челябинской области. Болезнь в таких случаях протекает противоположно: если весной человек болел тяжело, то сейчас — без симптомов, и наоборот. Об этом сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

У кого в лёгкой форме весной было, несколько случаев я знаю, сейчас переболели среднетяжёлой пневмонией. Есть случаи, когда наоборот — у кого пневмония была в марте, сейчас, когда пришёл положительный тест, никаких симптомов. Болезнь достаточно коварна, — цитирует РИА Новости чиновника.

При этом Гехт отметила, что пока рано говорить о закономерности. Она также добавила, что у пациентов, переболевших коронавирусом, антитела к инфекции снижаются начиная с пятого месяца, а затем практически исчезают. Это даёт возможность предположить, что иммунитет к COVID-19 вырабатывается примерно на полгода.

По данным Минздрава Челябинской области, на утро 19 октября в регионе подтверждён 18 621 случай заболевания коронавирусом (плюс 107 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьники — 4 человека). За прошедшие сутки выписаны 10 человек, всего 14 130 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян заявил, что антитела к коронавирусу исчезают в течение нескольких месяцев после излечения. Так, примерно 15—​20% из числа переболевших теряют антитела и через месяц-два от этих антител не остаётся и следа.

По данным на 19 октября, российские врачи за сутки выявили 15 982 случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в том числе зафиксировано активно 4184 (26,2%) без клинических проявлений. Больше всего заражений в Москве — 5376, в Санкт-Петербурге — 686 и Московской области — 466. В общей сложности с начала пандемии в стране выявлено 1 415 316 заболевших. Темп прироста составляет 1,1%, писал NEWS.ru.