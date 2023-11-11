Более 100 собак отравились ядовитыми лакомствами в парках Екатеринбурга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге отравились более 100 собак, которые съели раскиданные по парку мясные лакомства с ядом, сообщил Telegram-канал Ural Mash. По словам местных жителей, отраву оставляют догхантеры, от рук которых гибнут как домашние, так и дикие животные.

В районе Вторчермет травят собак. Отраву разбрасывают либо непосредственно в местах выгула, либо по пути к ним. <...> Собака просто подошла, понюхала розовый снег и через день умерла в больнице. <...> У нас ежегодно за зиму, за лето погибает очень много домашних питомцев, — рассказали владельцы животных.

Отравители прячут яд и лезвия в фарш, корм или игрушки для животных. На территории парка также много трупов белок, которые попробовали смертельные лакомства. Со слов родителей, после игр с животными или в снежки у детей поднимается температура и фиксируются симптомы отравления. Администрация города не отреагировала на обращения горожан, в полиции обещали разобраться, но пока этого не сделано.

Ранее на востоке Москвы запретили гулять с собаками из-за разбросанной отравы. В парке Кусково волонтеры нашли сардельку с таблеткой и решили, что ее оставили догхантеры.