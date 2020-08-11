Более 50 детей заразились коронавирусом в лагере в Ивановской области

https://static.news.ru/photo/79582bf4-dbd2-11ea-849f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Медики подтвердили коронавирусную инфекцию у 52 детей в оздоровительном лагере «Улыбка» в Ивановской области. Об этом 11 августа заявил первый заместитель главы департамента здравоохранения региона Алексей Буянкин.

Есть данные о вспышке COVID-19 в лагере «Улыбка» Лежневского района. В данный момент у 52 детей и шести взрослых подтверждён положительный тест на коронавирус, — цитирует ТАСС чиновника.

По его словам, все инфицированные дети переносят заболевание в лёгкой форме, никто не госпитализирован.

Ранее в подведомственном властям Екатеринбурга детском лагере «Красная гвоздика», находящемся в посёлке Сысерть, был зафиксирован случай коронавируса у работника учреждения. В результате один из детских отрядов поместили на карантин. Первая смена в детском лагере «Красная гвоздика» началась 5 июля. В этот день лагерь принял 191 ребёнка.

Директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская заявила, что с начала июля в российских регионах с благоприятной эпидемиологической обстановкой открылись и начали работу 545 детских лагерей. По её словам, лагеря работают при соблюдении необходимых мер безопасности. За этим пристально следят начальники лагерей и медработники, прикреплённые к организациям отдыха и оздоровления, писал NEWS.ru.