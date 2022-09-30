Более 100 ошибочно мобилизованных белгородцев вернулись домой Глава Белгородской области Гладков: 111 ошибочно мобилизованных вернулись домой

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Свыше сотни ошибочно мобилизованных жителей Белгородской области вернулись домой, рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, проводится проверка в отношении еще 36 человек.

То, что касается мобилизации. Вчера вернулись домой 36 человек. В общей сложности их цифра достигла 111 человек. Сейчас еще 36 человек находятся в отработке, — написал губернатор.

Он заверил, что все обращения, просьбы и жалобы жителей региона учитываются. В случае если сообщения об ошибочной мобилизации подтверждаются, принимаются «быстрые меры».

Два дня назад Гладков сообщил, что Минобороны сократило число граждан, подлежащих мобилизации в регионе. Всего осталось призвать чуть более 100 человек, остальные повестки будут аннулированы. Он также признал ошибки военкоматов при выборе мобилизуемых и пообещал не допустить их в дальнейшем.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что в регионе зафиксированы случаи мобилизации ранее не служивших граждан и многодетных отцов. В ходе совещания с правительством Якутии он подчеркнул, что необходимо создать более тщательный фильтр для отбора призывников. По словам Николаева, все ошибочно мобилизованные возвращаются обратно в Саху.