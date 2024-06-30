Представитель Новолипецкого комбината рассказал об атаке беспилотников ВСУ Представитель Новолипецкого комбината назвал бессмысленной утреннюю атаку ВСУ

Фото: МО Украины

Атака украинских беспилотников на Новолипецкий металлургический комбинат оказалась бессмысленной, заявил ТАСС представитель НЛМК. По его словам, инцидент ни к чему не привел, кроме роста сварочных работ.

30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленной, — констатировал представитель компании.

Утром стало известно, что на территорию Новолипецкого металлургического комбината упали и взорвались семь дронов. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как пишет Baza, один из беспилотников повредил установку разделения кислорода. Кроме того, утверждает канал, минимум четыре БПЛА пытались ударить по зданию кислородной станции. В публикации говорится, что еще один дрон повредил гараж, после чего на постройке вспыхнул пожар, однако возгорание быстро ликвидировали.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил об атаках со стороны Вооруженных сил Украины. Беспилотники зафиксировали в селе Демидовка. Здесь БПЛА сбросил взрывное устройство в частном секторе. Пострадало окно одного дома и забор другого. По словам Гладкова, в селе Зиборовка Шебекинского городского округа дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие. В результате атаки была повреждена линия газоснабжения.