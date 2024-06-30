Появились подробности массированной атаки ВСУ на Липецк Baza: при ночной атаке ВСУ на Липецк был поврежден металлургический комбинат

Telegram-канал Baza сообщает, что Новолипецкий металлургический комбинат получил повреждения при ночной атаке украинских беспилотников. По данным канала, на территории производства упали и взорвались семь дронов. Официального подтверждения информации пока не было.

Как пишет Baza, один из беспилотников повредил установку разделения кислорода. Кроме того, утверждает канал, минимум четыре БПЛА пытались ударить по зданию кислородной станции. В публикации говорится, что еще один дрон повредил гараж, после чего на постройке вспыхнул пожар, однако возгорание быстро ликвидировали.

До этого губернатор региона Игорь Артамонов заявил, что в Липецкой области ночь на 30 июня выдалась непростой и неспокойной из-за атаки Вооруженных сил Украины. По его словам, средства противовоздушной обороны сбили над промышленной зоной Липецка девять беспилотников ВСУ. Один из обломков БПЛА упал на крышу частного дома, но обошлось без пострадавших.

Также Минобороны России сообщило, что украинская армия совершила массированную атаку на российские регионы в ночь на 30 июня. По данным ведомства, суммарно ВСУ задействовали 36 дронов. Средства противовоздушной обороны сбили цели в небе над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями.