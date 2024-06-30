«Непростая и неспокойная ночь»: губернатор Липецкой области об атаке БПЛА Артамонов: в Липецкой области сбили девять украинских беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Липецкой области ночь на 30 июня выдалась непростой и неспокойной из-за атаки Вооруженных сил Украины, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, средства противовоздушной обороны сбили над промышленной зоной Липецка девять беспилотников ВСУ. Один из обломков БПЛА упал на крышу частного дома, но обошлось без пострадавших.

Сегодня выдалась непростая и неспокойная ночь для всех. Киевским режимом была предпринята попытка массированной террористической атаки беспилотниками. Девять БПЛА были сбиты над промышленной зоной Липецка. Один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе. Никто не пострадал. С ремонтом поможем, — отметил Артамонов.

Губернатор уточнил, что на месте ЧП работают сотрудники спецслужб. Артамонов поблагодарил их за обеспечение безопасности жителей региона.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ совершили массированную атаку на российские регионы в ночь на 30 июня. По данным ведомства, украинская армия задействовала 36 дронов. Средства противовоздушной обороны сбили цели в небе над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями.