Три десятка украинских дронов атаковали российские регионы ночью МО России: средства ПВО сбили 36 беспилотников ВСУ над шестью регионами

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку на российские регионы в ночь на 30 июня, противник задействовал 36 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Средства противовоздушной обороны сбили цели в небе над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями.

Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 БПЛА над территорией Курской, девять БПЛА над территорией Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе двух украинских дронов-камикадзе по многоквартирному жилому дому в городе Грайвороне. В результате в двух квартирах были выбиты окна, осколками посечен один автомобиль.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупреждал об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в Липецке. Он призывал местных жителей укрыться в безопасных местах. Кроме того, режим опасности атаки БПЛА был объявлен на территории Воронежской области.